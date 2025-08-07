日本航空（JAL）は、シドニー線を対象とした特別運賃を、7月31日から10月14日まで販売する。対象路線は日本各地〜シドニー線で、往復運賃はプレミアムエコノミークラスが180,000円から、ビジネスクラスが348,000円から、ファーストクラスが980,000円から。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。搭乗期間は9月26日から10月14日（旅行開始分）まで。JL51/52便の利用に限る。変更可、払い戻し不可。ファーストクラスのみ払い戻し可。