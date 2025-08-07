ソラシドエアと日向坂46は、今年もコラボレーションを実施する。機内限定でのオリジナルグッズの配布のほか、期間限定キャンペーンやメンバーによる特別機内アナウンスなどを実施する。キャンペーン期間は2026年5月6日までで、詳細は8月下旬ごろに発表する。起用メンバーは金村美玖さん、小坂菜緒さん、上村ひなのさん、郄橋未来虹さん、清水理央さん、正源司陽子さん、藤嶌果歩さん、宮地すみれさんの8名。2024年には、ライ