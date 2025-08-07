俳優イ・ビョンホンが、「第50回トロント国際映画祭（TIFF）」の特別功労賞の受賞者に選ばれた。【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”去る8月5日、トロント映画祭側はホームページを通じて映画の発展に寄与した今年の人物4人を「TIFFトリビュートアワード」受賞者として発表した。イ・ビョンホンは、ギレルモ・デル・トロ監督、HIKARI監督、女優ジョディ・フォスターとともに受賞者リストに名を連ねた。