女子シングルス準決勝でクララ・タウソンからポイントを奪いガッツポーズの大坂なおみ＝6日、モントリオール（ゲッティ＝共同）【モントリオール共同】テニスのナショナルバンク・オープンが6日、モントリオールなどで行われ、女子シングルス準決勝で大坂なおみ（フリー）はクララ・タウソン（デンマーク）に6―2、7―6でストレート勝ちした。7日の決勝では18歳のビクトリア・エムボコ（カナダ）と対戦する。