アドビは、デザインツール「Adobe Express」に、全国の主要コンビニエンスストアで簡単に印刷できる「コンビニプリント」機能を追加した。 Adobe Expressで作成し、「ダウンロード」から「コンビニプリント」を選ぶことで、QRコードとユーザー番号が生成される。これを利用し、全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラグループ