イスラエル軍による空爆の後、荒廃したガザ市内を歩くパレスチナ人たち/Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルのネタニヤフ首相がパレスチナ自治区ガザ地区の「征服」命令を検討している中、同国の軍司令官がガザ地区の完全制圧に反対する姿勢を示した。協議に詳しいイスラエルの関係筋３人が明らかにした。関係筋によると、イスラエル国防軍（ＩＤＦ）のエヤル・ザミール参謀総長は５日夜、高官らとの会