この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 食事中に脚をイスの上に出す2歳児、注意した母への返事に1万いいね かたくりこ🌱(@katakata_ko)さんの投稿です。子どもには日常のマナーやルールを、少し