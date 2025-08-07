豊川海軍工廠への空襲からきょうで80年。愛知県豊川市では平和祈念式典が開かれました。 【写真を見る】学生含む2500人以上が犠牲に 豊川海軍工廠空襲からきょうで80年 豊川市の竹本市長「記憶が風化しないよう語り継いでいかなければ」 1945年8月7日「東洋一の兵器工場」と言われた豊川海軍工廠がアメリカ軍の空襲を受け、学徒動員の学生を含む2500人以上が命を落としました。 空襲から80年のきょう、豊川市内で開かれた平和祈