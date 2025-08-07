Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」の前日譚ドラマ「ヴォート・ライジング（原題：Vought Rising）」より、新たに4名のキャストが発表された。シリーズは2025年8月中に撮影開始予定だ。 物語の舞台は、1950年代のニューヨーク。ヴォート社の起源に迫る“ひねりの効いた殺人ミステリー”として、ソルジャー・ボーイ（ジェンセン・アクレス）の語られざる初期の活躍や、