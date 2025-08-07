元アイドル同士の交流が、ファンを沸かせている。シンガー・山本彩が、７日までに自身のインスタグラムを更新。「初ご飯の翌日にもう会いたいってＬＩＮＥ来て（え、彼女？）またご飯行ってきた、スパン短めなーたん年齢１０違っても意外と←話って合うもんですね」とつづり、女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさとの２ショットをアップした。この投稿にファンからは「お似合いのお二人で