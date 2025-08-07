今日7日(木)の東海地方は、猛暑から解放され、曇りや雨となっています。この先2週間は、安定した夏空の日は少ないでしょう。10日(日)から11日(月)は、広い範囲で雨が降り、大雨になる所もありそうです。また、お盆休みは、極端な高温にはなりませんが、厳しい暑さは続く見込みです。今日7日この後の雨の見通し東海地方は、昨日6日までの猛烈な暑さから一転、今日7日は、厚い雲に覆われ、午前中は雨の降った所が多くなりました。