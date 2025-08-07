北陸地方では、石川県・富山県、新潟県の佐渡や下越を中心に大雨となっています。これまでに断続的に降り続いた雨や令和6年能登半島地震の影響により地盤の緩んでいる所があり、土砂災害の危険度が急激に高まっている所があります。引き続き、土砂災害に厳重に警戒し、出来る限り安全な場所に身を置くようにして下さい。土砂災害の危険度分布雨の降り方が弱まっても油断禁物土砂災害は、雨が弱まったり、止んだりした後でも、発