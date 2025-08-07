ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が6日、タレント・鈴木奈々（37）のインスタグラムに登場。高級車を運転する姿が公開された。【写真】「いい車乗ってますね〜」高級車を運転する加藤綾菜を鈴木奈々が公開鈴木は「あやなちゃんの運転する姿勢が良い」と、1枚の写真をアップ。ハンドルに高級車・レクサスのエンブレムが入った車を運転する綾菜の様子がとらえられている。「今日は一日ずっと一緒