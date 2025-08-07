香川県警本部 インタネットニュース利用料金の架空請求で、香川県東かがわ市の男性（26）から現金250万円をだまし取ったとして、長野県と大阪府の男が逮捕されました。 詐欺と組織的犯罪処罰法違反の疑いで5日に逮捕されたのは、長野県の派遣社員の男（52）です。大阪府のアルバイト従業員の男（47）は7日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと2人は氏名不詳者と共謀し、2023年12月25日から2024年1月5