·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¿·µ¬¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÄÂ¢Ìò¤òÃæÂ¼Íª°ì¡¢ÎøÀãÌò¤òLynn¡¢àÖ³ÙÌò¤òºÙÃ«²ÂÀµ¤¬Ì³¤á¤¿¡£7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤ÎÆ±ºî¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤ÏºîÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛàÈãÝºÂ¤Î²áµîÊÔ¤ËÅÐ¾ì¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô