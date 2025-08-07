7日、長野市で市内の戦没者を悼む追悼式が行われ、遺族などおよそ300人が平和を願いました。太平洋戦争の戦没者に捧げられた平和への祈り。7日、長野市芸術館で行われた「戦没者追悼式」には太平洋戦争で家族を亡くした遺族や荻原健司市長などおよそ300人が出席しました。市によりますと戦後80年を迎え遺族の高齢化や5年前の新型コロナウイルスの流行などの影響で年々、出席者が減っているということです。追悼式では去年、被爆地