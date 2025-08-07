住宅に侵入し現金などを盗んだとして、愛知、岐阜、静岡の3県警は7日までに、窃盗や住居侵入などの疑いで、無職藤森啓太容疑者（31）＝愛知県春日井市＝ら男4人を逮捕した。窓ガラスを割って侵入するなど手口が似た事件が2〜6月に3県で約90件発生し、3県警は男らが関与した疑いがあるとみて捜査している。他に逮捕されたのは職業不詳下村翔容疑者（28）＝名古屋市中川区、自営業門林孝明容疑者（29）＝愛知県大治町、職業不詳