トランプ関税をめぐる日米合意で、両政府の発表に食い違いがあることが表面化している中、アメリカによる日本への15％の相互関税が日本時間の7日午後1時過ぎに発動します。合意内容の認識の食い違いが、日本経済の先行きにとっても火種になりつつあります。これまでの税率が4.5％のスナック菓子の場合、日本側は15％になると説明しているのに対し、アメリカ側の主張に沿うと、4.5％に15％を上乗せした19.5％になります。また、26.4