「エビングハウスの忘却曲線」を踏まえて開発され、「学習効率を高める」と受験生や資格試験受験者らに人気のアイデア商品「エビングハウスフセン」が、期間限定で関西の実店舗で販売されています。【写真】なるほど、こういう仕組みで忘れにくくなる工夫が！エビングハウスフセンは、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発表した「人が学習したことをどのように忘れるか」を示したエビングハウスの忘却曲線という理論を基