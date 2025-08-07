「稲葉さんの聖地で歌うのは格別」と話すのは人気ロックバンド「Ｂ'z」のボーカルで岡山県津山市出身の稲葉浩志さんのものまねタレント中村素也さん（５０）＝長野県。津山市中心部の元魚町商店街で７月に開かれたライブに出演した。【写真】200人の観客で盛り上がったライブいらない何も捨ててしまおうー。ライブは「ＬＯＶＥＰＨＡＮＴＯＭ」をはじめ、「ｕｌｔｒａｓｏｕｌ」「イチブトゼンブ」「ルート５３」など定