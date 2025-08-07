きょうの県内は未明から断続的に激しい雨が降っていて、広い範囲で土砂災害警戒情報が出ています。小矢部川は氾濫危険水位に達していて、県西部の広い範囲で避難指示が出ています。前線の影響を受けた県内は、未明から断続的に広い範囲で、激しい雨が降り道路が浸水するなど各地で被害が出ています。現在、土砂災害警戒情報が10の市と町に出ています。また大雨洪水警報が13の市と町に、大雨警報が立山町に出ています。小矢部川は氾