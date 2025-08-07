豊川空襲で壊滅的な被害を受けた、豊川海軍工廠で働いていた男性が三重県四日市市にいます。 【写真を見る】｢転勤できずに工場にいたら恐らく命はなかった｣ 80年前の豊川空襲を免れた98歳男性が語り継ぐ痛ましい記憶 （赤尾藤二さん 98歳）「82年前のはがきです。採用通知ですね」 赤尾藤二さん（98）は1943年に豊川海軍工廠に採用され、機関銃などを製造する「機銃部」で働いていましたが、翌年に三重県の鈴鹿海軍工廠に転勤し