この雨の影響で、北陸新幹線は長野から金沢まで運転を見合わせています。JR高山線、城端線、氷見線は終日運休となっています。あいの風とやま鉄道は、福岡ー金沢駅間が終日運休、高岡ー福岡間、滑川ー泊駅間で現在運転を見合わせています。万葉線も現在、一部区間で運転を見合わせています。一方、北陸自動車道もご覧の一部区間で通行止めとなっています。