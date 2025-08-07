◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が二刀流出場。投げては4回1失点、打者では39号と華麗なプレーを見せました。試合後にロバーツ監督が大谷選手を称賛しました。大谷選手は「1番・投手兼DH」で出場。初回先頭打者を直球で打ち取ると、続く打者はスイーパーでセンターライナーで打ち取り最後は見逃し三振で三者凡退と上々の立ち上がり。2回は侍ジャパンでチームメートだ