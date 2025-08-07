■これまでのあらすじ幼い頃から、ののかは幼なじみのありさによって苦しい思いをたくさんさせられてきた。別の中学に入り疎遠になったが、高校生でバイトを始めると再会。再び仲良くなるが、ある日ありさに嘘をつかれ、ののかは心に深い傷を負う。しばらくしてありさからSNSを通して謝罪とともに彼氏が怖いから嘘をついたと知らされるが、ののかはこれを信じない。しかし、ありさが幼い頃祖母に厳しくされていた様子を思い出して