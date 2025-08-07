生まれも育ちも神戸市中央区でサブカル郷土史家の佐々木孝昌（神戸史談会、神戸史学会・会員）が、北区出身で落語家の桂天吾と、神戸のあれこれについてポッドキャストで語る『神戸放談』（ラジオ関西Podcast）連載シリーズ。今回のテーマは「灘区」です。三宮センター街にあるトロフィーと造花の店「毛利マーク」代表取締役で、stand.fmで「KOBE LOVERs Station」のパーソナリティーも務める藤井淳史さんを交えて考察しました。