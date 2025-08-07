「スタイル、美白、たまらんす」女優でモデルの郄橋ひかる(23)がSNSで近影を公開。フォロワーから反響を呼んでいる。ミニ丈の黒いへそ出しのトップスにキャップを被ったカジュアルなコーデをインスタグラムにアップ。鍛え上げられた美腹筋とウエストが目立つ、抜群のスタイルを披露した。また肩から下げたイタリア発信のレディースブランド「アンテプリマ」のバッグには、ポケモンのイーブイがデザイン。「最近の相棒