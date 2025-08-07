７月３０日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した（株）オルツ（東京都港区）は８月６日、民事再生開始決定を受けた。負債総額は約２４億円。２０２４年１０月に東証グロース市場に上場した。デジタルクローンを目的としたＡＩ「Ｐ．Ａ．Ｉ．」（パーソナル人工知能）の提供に向けて研究開発を進め、議事録作成アプリ「ＡＩＧＩＪＩＲＯＫＵ」の販売を手掛け、２０２４年１２月期は売上高６０億５７２８万円を公表してい