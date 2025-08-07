香川県高松市にある国のハンセン病療養所、大島青松園で、夏祭りが昨夜(6日)行われました。 【写真を見る】「ふるさとにいたときの記憶を思い出しながら」ハンセン病療養所･大島青松園で夏祭り入所者は29人に【香川】 高松市沖の大島です。入所者は現在29人。平均年齢は87歳を超え、普段は静かな療養所ですが、昨夜は島の外から招かれた人たちも参加し、にぎやかになりました。国の誤ったハンセン病政策で長きにわたって強制隔