21『毎日雑学』を読む■メールの「取り急ぎご連絡まで」は正しい？文字だけのコミュニケーションは気持ちが伝わりにくく誤解を招きやすい傾向があります。また、いつまでも残るものなので表現には注意が必要。適切な言葉で明確に伝えることが大切です。「取り急ぎご連絡まで」は急ぎで用件だけを連絡するときに使いますが、いくつか注意点があります。■■使うときの注意点?取引先や上司には使わない「取り急ぎご連絡まで」は文末