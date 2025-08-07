近畿地方では８月８日の夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、低い土地の浸水などに十分注意が必要です。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、近畿地方では大気の状態が非常に不安定となり、８日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。８日午前６時までの２４時間に降る雨の量は、多い所で近畿中部で１００ｍｍ、北部と南部で８０ｍｍと予想されていて、雨雲が