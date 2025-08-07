今年４月に東大阪市で起きた少年グループ同士の乱闘騒ぎで少年５人が逮捕された事件で、少年らが対立するグループとは別のグループを誤って襲撃していたことが分かりました。大阪の不良グループ「悪麻邪鬼」のメンバーとみられる少年５人は今年４月、東大阪市で起きた７０人ほどによる乱闘騒ぎで、別グループの少年（１７歳）の頭部を殴打するなどして全治１か月の重傷負わせ殺害しようとした疑いなどがもたれています。警察