大阪・西成区の路上で男性が男に刃物のようなもので足などを刺されけがをしました。男は現場から逃走していて、警察は殺人未遂事件として捜査しています。８月７日午前５時５０分ごろ、西成区萩之茶屋の通称「三角公園」の横の路上で、京都府宇治市の自称YouTuberの男性（４８）が「刺された」と西成署に申告しました。警察によりますと、男性は何らかのトラブルで言い争いになった男に刃物のようなもので頭部や太ももを刺さ