¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤ÈÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡ËÉ×ºÊ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ôÀö¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¥á¥ë¥ß¥é¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÈ¯Â­¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿Ç»½ÌÀöÂõÀöºÞ¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ëMiRAi¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥êÂç¼ê¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡È¿·ÉÊµé¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ëMiRAi¡×¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¡È¿·ÉÊµé¡É¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×