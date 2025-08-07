政府は中国の海洋調査船が6日に沖縄県・久米島沖の日本の排他的経済水域（EEZ）内でワイヤのようなものを海中に下ろしていたことに対し、事前通報と異なる海域での調査だとして抗議した。政府関係者が7日、明らかにした。