歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。妊娠中に毎日のようにスイカを食べていることを明かしました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「わたしのお腹はスイカでできてるかも」つわり・むくみ対策の救世主は「この夏毎日のようにスイカに助けてもらいました！」 双子妊娠中の体重増加に不安も中川さんは、妊娠中の様子とともにスイカの写真を多数投稿しました。ピンクのシャツを着て、お腹を優しく支えな