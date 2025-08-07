コメンテーターの玉川徹氏が７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。番組で特集した認知症の発症リスクを抑える手段としての持論を展開した。２０４０年に６５歳以上で６・７人に１人が認知症になると推計されており、早期発見につながる新技術などを特集。また、認知症の発症リスクを下げる習慣として、週３回以上の運動習慣。野菜、果物、魚に予防効果が期待される食事面。読書や楽器