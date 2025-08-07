アメリカのトランプ政権はまもなく世界各国に新たな相互関税を発動します。日本には15％が課されますが、適用方法をめぐり食い違いが浮き彫りとなっています。相互関税をめぐっては、先月、日米が15％の税率で合意し、日本時間の午後1時1分に発動します。日本側はEUと同様、▼15％未満の品目は一律15％に、▼15%以上の品目は据え置かれる“特例措置”を受けると説明しています。しかし、アメリカ側の文書では特例措置はEUが記され