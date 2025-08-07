廃校になった小学校の体育館を有効活用しようと、浜松市の剣道道場が合宿をしました。 【動画】「地元としても協力してあげたい」廃校になった小学校体育館を有効活用 剣道道場が合宿＝浜松市天竜区 合宿をしたのは浜松市中央区にある剣道道場、可美剣清会の小・中学生のメンバー約30人です。 合宿は、2025年春に閉校し使われなくなっていた浜松市天竜区佐久間町にある旧・浜松市立浦川小学校の体育館を利用し、1泊2日の