北海道美唄市の国道で８月７日朝、トレーラーが軽乗用車に追突する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた女性が病院に搬送されました。後方部分がつぶれた軽乗用車。歩道に乗り上げ、電柱に向かって突っ込んでいます。事故があったのは美唄市茶志内町付近の国道です。午前７時すぎ、トレーラーの運転手から「軽乗用車に衝突した」と消防に通報がありました。警察によりますと、札幌方向に