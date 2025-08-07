インターネットイニシアティブ [東証Ｐ] が8月7日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比13.7％増の37.7億円に伸びたが、4-9月期(上期)計画の94億円に対する進捗率は40.2％にとどまり、5年平均の45.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.2％→7.9％に改善した。 株探ニュース