女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が７日、今年春に高校を卒業した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんが米国に出発することを報告した。インスタグラムで「おはヨネスケ昨夜は遅くまで、最後のインスタライブに沢山（たくさん）の方に参加頂きまして、有難う御座います。ＪＪが旅立つ事が、まだ今一つ実感がわかないのですが、明日から１日１日感じるのかな。（涙）」（原文ママ）とつづり、