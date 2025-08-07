熊本市は、学校給食の調理室の暑さ対策としてエアコンを設置します。 熊本市によりますと、小中学校の学校給食の調理室は98か所ありますが、このうち94か所でエアコンを設置していません。 市はこれまで、熱中症対策として調理室に移動式クーラーを導入するなどしてきました。 それでも夏場の調理室は40℃を超えるなど過酷な労働環境が続き、調理員が熱中症で倒れたり、食中毒の発生リスクが高まったりすることから