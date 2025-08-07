熊本県内は、前線や湿った空気の影響で、あす8月8日の朝にかけて非常に激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。 【いつ・どこで降る？】雨のシミュレーション8月7日(木)正午～8日(金)正午まで熊本県 8月7日は二十四節気の「立秋」です。阿蘇地方の草原では秋の七草の「カワラナデシコ」が咲き始めるなど一足早く秋の気配を感じさせています。 7日の県内は、雨で猛暑は和らぎますが、朝から荒れた天気となり