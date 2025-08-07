アクシス [東証Ｓ] が8月7日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.1％増の4.3億円となったが、通期計画の9.3億円に対する進捗率は46.6％にとどまり、5年平均の51.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比18.5％増の4.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月