大人と子供の境界って、どこにあるんだろう。日本初演から今年で４５年目を迎えたミュージカル「ピーター・パン」は、そんな永遠の問いに挑み続けている。１９８１年に榊原郁恵（６６）が演じて以来１１代目となるピーター・パン役は、２０２３年から主演を務める山粼玲奈（１８）。今年１月に成人した山粼は、まさに大人と子供の境目を歩んできたといってよい。劇中では「大人になりたくない」キャラクターを演