【SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】 12月 発売予定 価格：17,050円 コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」を12月に発売する。価格は17,050円。 本商品は「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.IV ラスティが駆る軽量二脚型AC「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」をプラモデル化したもの。