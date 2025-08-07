プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は７日、２０２５年を締めくくる「ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ２０２５ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５」を１１月１４日に後楽園ホールで開催することを発表した。参戦選手、対戦カードは今後、発表になるが、ドラディションは今大会を「１９９５年がテーマに！どのような闘いが繰り広げられるか、ご期待ください」と告知した。１９９５年は「無我」を旗揚げし