Ｂｏｙｓｂｅの中川惺太（１６）が、メンバー８人で挑む夏の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓｂｅ８ＳｕｍｍｅｒＬｉｖｅ」（８月２２〜３１日）に向け、日々汗を流している。「自分たちで考えてつくったライブなので、僕たちらしさはセットリストにも表れているのでは」と自信たっぷり。途中加入した思いや、メンバーへの率直な思いも明かした。―高校生になって生活の変化は。「中３から高１は生活リズムが変わりすぎて