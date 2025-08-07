今日7日の明け方には石川県加賀で線状降水帯が発生。金沢市では今日7日午前7時50分までの6時間雨量が218.5ミリと観測史上1位の記録となりました。富山県と石川県では今日7日昼過ぎにかけて新たに線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。石川県で線状降水帯が発生記録的な大雨今日7日は、低気圧が北日本に近づき、低気圧から延びる前線が日本海に延びています